Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için bugüne kadar il genelinde 343 bin 184 tıbbi ve genel bakım hizmeti verdi.MUĞLA (İGFA) - 2014 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti ile Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor.

Ekipler, enjeksiyon uygulamaları, serum takma, takibi, sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor.

Sağlık hizmetlerinde hasta nakil hizmeti ile de vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetinden yararlanan ve talep eden vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını deneyimli personeli ve hasta nakil ambulansları ile yapıyor. Bugüne kadar 59 bin 985 nakil gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden 15 bin 645 vatandaş yararlandı. Büyükşehir’in evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı 41 bin 31 kişi.

Sevgi, hoşgörü ve güleryüzle hizmet ettikleri Muğla’da vatandaşların sağlığı içinde görev başında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün evde bakım, hasta nakil ve daha birçok farklı hizmetle vatandaşların evlerine misafir olduklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Yerel yönetimler olarak şehrimize modern altyapı, güvenli yollar, düzenli atık tesisleri, Muğla’ya yakışan kültür merkezleri kazandırırken vatandaşlarımızın sağlığı içinde neler yapabilirizi düşündük. Muğlamızın 13 ilçesi 569 mahallesinde Büyükşehir sağlık ekipleri vatandaşlarımızın sağlığı için görev yapıyor. Evde bakımından, tıraşına, sağlık kuruluşlarına nakline kadar vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Hemşehrilerimizin evde bakım hizmeti için evlerine misafir olan personelimizi aileden biri olarak görmesi, sahiplenmesi en büyük mutluluğumuz. Belediyemizin sloganında olduğu gibi “Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız” diye konuştu.