Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.MUĞLA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor."

???? #Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. ????#Aydın Bozdoğan ve #İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor.

— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2024