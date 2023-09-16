Muğla Basın Emekçileri Platformu tarafından başlatılan meslek içi eğitim seminerleri ve söyleşiler kapsamında; Milliyet Gazetesi Muğla İl Temsilcisi Gazeteci-Yazar Kenan Gürbüz ile söyleşi gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü'nde kurulan ve çoğunluğunu genç basın mensuplarının oluşturduğu Muğla Basın Emekçileri Platformu, gazetecilerin mesleklerini daha donanımlı bir şekilde yapabilmeleri adına başlattığı meslek içi eğitim seminerleri ve söyleşilerine devam ediyor.

Bu kapsamda platform çatısı altında daha önce fotoğraf tekniği ve grafik tasarım eğitimi alan gazeteciler bu kez de, Muğla’da Anadalu Ajansı başta olmak üzere birçok uluslararası ajans ve gazetede görevlerde bulunan; bir dönem Afganistan, Afrika, Pakistan, Somali gibi ülkelerde savaş muhabirliği yapan, Milliyet Gazetesi Muğla İl Temsilcisi Kenan Gürbüz ile söyleşi gerçekleştirildi. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, Menteşe ve bazı ilçelerde görev yapan basın mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimi çalışanları katıldı.

Gazeteci Yazar Kenan Gürbüz, genç meslektaşları ile buluştuğu söyleşisinde; gazeteciliğin temel ilkelerine değinerek, Ortadoğuda ve Afrika’da savaş muhabirliği yaptığı süreçte yaşadıklarını, tecrübelerini ve anılarını anlattı.

Gazeteciliğin bir iletişim, diyalog ve istihbari çalışma mesleği olduğunu kaydeden Gürbüz, söyleşi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürbüz, söyleşinin ardından 25 yıllık gazetecilik görevinde tanık olduğu acı ve gözyaşı hikayelerini yazdığı ‘Tanık’ isimli kitabını gazeteciler için imzaladı.

Gürbüz burada yaptığı konuşmada, “Gazetecilik mesleğinin genç kalemleri ile Afganistan, Irak, Somali ve Kenya da görev yaptığımız dönemdeki mesleki tecrübelerimizi paylaşıp, ‘Tanık’ adlı kitabımı imzaladım. Katılım sağlayan kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Platformun eğitimden sorumlusu sözcüsü Osman Akça ise şunları söyledi: "Gazetecilik mesleği bu kadar hızlı değişirken; gazeteci de değişmek zorundadır. Bilgi birikimini güncellemek, entelektüel seviyeye ulaşmak, ikili iletişimini güçlendirmek, yeni bağlantılar kurarak, gelişen teknolojiyi, global dünyanın politik ve sosyal gündemini takip etmek durumundadır. Platform olarak mesleğimizin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda meslek içi eğitim seminerleri ve söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Eğitim seminerlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek."