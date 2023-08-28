Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Taekwondo Takım Sporcuları Zafer Haftası Minikler Ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası’nda 2 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak il üçüncüsü oldu.MUĞLA (İGFA) - 17 Ağustos 2023 tarihinde Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen Zafer Haftası Minikler Ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası’na Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 18 sporcu ile katıldı.

İl genelinden 110 sporcunun katıldığı Zafer Haftası Minikler Ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyesi 2 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Antrenör Naz Göktaş liderliğinde Zafer Haftası Minikler Ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası’na katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Taekwondo Takım Sporcuları aldıkları başarılı sonuçlarla şampiyonayı il üçüncüsü olarak tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Taekwondo Takım Sporcularını tek tek kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sporun her branşında başarılı gençler yetiştirmek, onların dünyada ve Türkiye’de düzenlenen turnuvalarda başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak için spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.