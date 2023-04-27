Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan 60 yeni otobüsün tanıtım töreni yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan 60 yeni otobüsün tanıtım töreni yapıldı.

Tören 2019 yılında temeli atılarak 2021 yılında hizmete açılan Bodrum otogarında gerçekleştirildi. Tanıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Milletvekili adayı Süreyya Öneş Derici, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, Muğla Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Özer toplu taşıma esnafı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 97 Milyon 800 Bin TL maliyetle alınan 60 yeni otobüsün tanıtım toplantısında konuşan Borum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’a birçok alanda çok önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Aras, “Benim 4 yıl önce adaylık serüvenim bu otogarda başlamıştı. Bu tesise katkı koyan başta Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Osman Gürün ve ekibine teşekkür ederim. Bu otogar bize çok gerekliydi ve Büyükşehir olmasının ardından başkanım çok doğru bir hizmet noktasında otogarı hizmete sundu. Buna benzer birçok hizmeti Bodrum’umuzda görüyoruz. Çok büyük altyapı yatırımları yapılıyor. Çünkü Bodrum’un altyapısında büyük eksikler vardı ve hızlı nüfus artışına cevap veremedi. Şuan yapılan yatırımlarla altyapı nüfusu yüzde 92 oranında karşılıyor. Şimdi tüm atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon hatları devreye girecek. 2023 yılı açılış yılı olacak. Bu güzel hizmetleri bizlere kazandıran başkanımıza tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.