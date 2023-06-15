AK Parti'den yeni dönem için Meclis'te görev alacak olan divan üyeleri belirlendi. Meclis'te yapılan seçimde Mardin Milletvekili Dr. Muhamed Adak TBMM Meclis Katıp Üyeliğine seçildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Milletvekili Dr.Muhammed Adak'ın TBMM Meclis Kâtip Üyeliğine seçilmesi Mardin'de sevinçle karşılandı.

AK Parti kurucu üyelerinden olan Nasır Aydın, Mardin milletvekili Dr. Muhammed Adak'ın Meclis Kâtip Üyeliğine seçilmesi Mardin için büyük bir şans olduğunu belirterek, Mardin için yapılacak hizmetlerin ve projelerin hızlandırılması açısından Sayın milletvekilimizin elini daha da güçlendirileceğine inaniyorum.Mardin'e hayırlı olsun"dedi.

Mardin Terziler Odası Başkanı Şehmus Sayat ise, Mardin milletvekili Dr. Muhammed Adak'ın Meclis Kâtip üyeligine seçilmesi Mardin halkı olarak gurur duyduklarını ifade etti. Sayat"Rahmetli babası eski devlet bakanımız Fehim Adak'ın Mardin'e yaptığı hizmetleri Mardin halkı 40 yıldır unutmadı.İnşallah Sayın vekilimizde tıpkı babası gibi Mardin'e büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Mardin halkı olarak her zaman vekilimizin yanındayız. Vekilimizi tebrik ediyoruz.Mardin'e de hayırlı olsun"diye konuştu.