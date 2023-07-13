TFF 2.lig temsilcimiz ,24Erzincanspor’dan orta saha oyuncusu Muhammed Samed Karakoç ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Bordo beyazlı takımımızın tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Sebahattin Ablak, şunları söyledi:“Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 24Erzincanspor’dan orta saha oyuncusu Muhammed Samed Karakoç ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Samed kardeşimiz uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında forma giymiş ve Fenerbahçe A takımında profesyonel olmuştu. Ayrıca altyapı kategorilerinde 50’ye yakın milli maçta forma giyinmişti. Samed kendisini kanıtlamış ve bu liglerin aranan oyuncuları arasında yer alıyor. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Prensipte anlaştığımız oyuncularda var. Önümüzdeki günlerde resmi imza törenlerini gerçekleştireceğiz.”

Muhammed Samed Karakoç ise İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Hedefi olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz yerlere ulaşacağız. Geçen seneki performansımın daha iyisini yapmak için buradayım. İnşallah hem takım olarak hem de kendi hedefim olarak iyi bir sezon geçiririz. Taraftarlarımız her zaman bizim arkamızda olsunlar. Stadı doldursunlar. Biz gerekeni zaten yaparız.”ifadelerini kullandı.

Haber merkezi