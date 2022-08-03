Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kurtuluşspor, Muhammet Öztürk ile anlaşma sağladı.

Transfere ilişkin Kurtuluşspor’dan yapılan açıklamada transfer komitesinin çalışmalarının sürdüğü, bu bağlamda daha önce Sakaryaspor, Çanakkale Dardanel, Hürriyet ve Gaziosmanpaşaspor’da forma giyen Muhammet Öztürk anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz transfer komitesi çalışmalarına devam ediyor.

Önceki akşam kulübümüz tesislerinde Başkan Yardımcımız Metin Çetin ile bir araya gelerek kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Öztürk yaptığı açıklamada; “Spora ve sporcuya önem veren büyük Kurtuluşspor camiası ile anlaştığım için çok mutluyum. Kurtuluşspor’un kuruluşunun 50. yılına şampiyonlukla girmesi için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.