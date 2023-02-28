Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, depremdeki can kaybı konusuna, "Açıklanan 44 bin can kaybı sayısına inanmıyorum en az 100 bin" sözleriyle tepki gösterdi.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde ilan edilen can kayıplarına inanmadığını belirterek, "En az 100 bin" dedi.

İnce Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamasında, "Açıklanan 44 bin can kaybı sayısına inanmıyorum en az 100 bin. Beceriksizliğe tepki gösteriyorlar. TTB bir şey deyince TTB'yi kapatın, stadyumda bir şey denince stadyumu kapatın. Başındaki kişiyi (TTB) onaylamıyorum ama bir kişi yüzünden kurumlar mı kapatılır?" dedi.

"BECERİKSİZ HULUSİ AKAR, TAM YÜCE DİVANLIK BİR ADAM"

Deprem sürecinde yaşananları yorumlayan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depremden 15 saat sonra 3.500 personelle arama kurtarma çalışmalarına katılmasını "Beceriksizlik" olarak nitelendiren İnce, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için "Beceriksiz Hulusi Akar tam yüce divanlık bir adam. Bu ülkede yüce divana kim gitmeli derseniz birinci sırada Hulusi Akar gitmeli" dedi.