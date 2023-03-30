Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezinde ağırladı. Ardından tv100'de canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalar yapan İnce,"Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırladı. İki lider yaklaşık 1 saat görüşürken, Muharrem İnce daha sonra tv100 canlı yayınına katıldı.

"OY YÜZDE 16-17 BANDINDA"

Partisinin ve kendisinin oy oranına ilişkin konuşan Muharrem İnce, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak." dedi.

"EN FAZLA AK PARTİ'DEN OY ALIYORUM"

İnce, "Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum. Seçmen Erdoğan'a kızıyor, oy vermek istemiyor. Kılıçdaroğlu'na vermek istemiyor" ifadelerini kullandı. Memleket Partisi lideri, "Ben kampanya adamıyım. Aceleye gerek yok. Oy bölmesi diye bir şey yok. Oy bölmesini anlatanlar insanlara yalan söylemektedir" diye konuştu.

"YÜZDE 25 ALIRSAM KİM SOKAĞA ÇIKAMAZ?"

"Sokağa çıkamayacak kadar büyük riski aldıran motivasyonunuz ne?" sorusuna İnce "Peki yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? 6 parti, trilyonlarca lira hazine parası, 2 büyükşehir belediyesi hepsi toplanıp yüzde 30 alırsa ben de yüzde 25 alırsam sokağa kim çıkamaz? Bir araba, bir otobüs, bir telefonla muhalefet yapıyorum." yanıtını verdi.