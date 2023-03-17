14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken adaylardan açıklamalar da art arda gelmeye devam ediyor. Gazeteci Fatih Altay'lıya konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilebileceğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" dedi.

Twitter'da 'bot hesap desteği' tartışmalarına ilişkin konuşan İnce, "Telefonum 10 senelik. Parti merkezimizde bilgisayar bile pek az var. Ben zaten bu işlerden hiç anlamam, bot hesap falan nedir bilmem. Trollere verecek paramız olmadığını daha önce söyledim, paramız olsa parti otobüsünü yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BEN ÇELEBİ ADAMIM KADİR KIYMET BİLEN ADAMIM'

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Bir tweet atıp, Elon Musk'a seslendi ve twitter hesabındaki sahte hesapları sordu. Daha sonra İnce'nin hesabındaki takipçilerin yarıya yakınının sahte olduğu yolunda bir bilgi geldi. Ben de kendisine "Bütün siyasetçilerin durumu üç aşağı beş yukarı aynıdır. Twitter böyle bir yer. Herkese bakmak lazım" dedim.

O da bana benim hesabın durumunu yolladı.

"Sahte hesap oranınız benden fazla" diyerek.

Bu durumda kendisinin birinci çıktığı anketin de manipüle edilmiş olma ihtimali yükseldi bir anda.

Akşama doğru tekrar konuştuk.

Yazımla ilgili olarak "Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur" dedi ve "Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım" dedi, durdu, ekledi: "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim."

Bu sabah tekrar mesaj yollamış.

"Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz" demiş.

Benim anladığım kadarı ile CHP'den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey.

Ne de olsa hepsi eski dostları.

Niye olmasın."