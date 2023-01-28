Dün gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan Memleket Partisi ilçe başkanı Yasemin Soydan’ın oğlu ve gelini için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Dün İnegöl’de bulunan tapu müdürlüğünde bir boşanma davası işlemleri sırasında öfkeli koca, eski eşinin avukatı ve avukatın eşine kurşun yağdırdı.

Yaralanan karı koca avukat kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındılar.

MESAJ YAYINLADI

Yaralanan avukat Furkan Soydan ve İrem Soydan, Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan’ın oğlu ve gelini. Olayı duyan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı “Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanımız Yasemin Soydan’ın avukat evlatlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. Avukatların görevlerini yaparken şiddete ve saldırıya maruz kalmaları kabul edilemez.”