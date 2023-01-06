İnegöl’de esnaf ziyareti yapan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Sinan Ateş cinayeti hakkında gelen soruya “Memleketin çivisi çıktı” cevabını verdi.

İnegöl’de bir dizi ziyaret yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bankalar Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Cuma Namazını İshakpaşa Camisinde kıldı.

Cami sonrası kapalı çarşı içinde esnaf ziyaretine edem eden İnce basın mensuplarının Sinan Ateş cinayeti sorusuna ise bu memleketin çivisi çıkmış artık dedi.

Sokakların artık güvensiz olduğunu belirten İnce “Türkiye’de artık anayasa yok yasa yok güvenlik yok. Sinan Ateş’in başına gelen hepimizin başına gelebilir. Bu ülkenin sokakları artık güvenli değil. Bu ülkenin sokaklarında gezerken hepimiz tedirginiz. Sokağa çıkan kadında tedirgin okula giden çocukta tedirgin herkes tedirgin.”

ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜYOR

“Bu memlekette arkadaşlarını öldürüyorlar. Bugün ailesinin yanına başsağlığı dilemeye gideceğim. Devlet bitmiş devletin gelenekleri kuralları yok olmuş. Ülkenin çivisi çıkmış o çiviyi yerine çakacağız. “