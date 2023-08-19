Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde bugün saat 11.30 sularında yaşanan olayda, bir mahalle muhtarı ile bir genç arasındaki tartışma silahlı bir çatışmaya dönüştü. İddialara göre, Uğur Demirel (29) ve beraberindekiler köy kahvesinde otururken, mahalle muhtarı olarak bilinen Mehmet D. ile aralarında anlaşmazlık başladı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından muhtar Mehmet D., üzerinde bulunan silahı çekerek Uğur Demirel'e üç el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Demirel, vücudunun iki farklı bölgesine isabet ederek yaralandı. Olayın hemen ardından yapılan ihbar sonucu sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve yaralı genç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uğur Demirel'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

Olayın temelinde, Uğur Demirel'e ait koyunların mahalle sakinlerinin arazilerine zarar vermesi yatıyor. Bir gün önce yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda mahalle muhtarı Mehmet D. ile Uğur Demirel arasında gerilim oluşmuştu. Muhtar, Demirel'in koyunlarının mahalledeki vatandaşların bahçelerine girmesi nedeniyle uyarıda bulunmuş, ancak bu uyarı tartışmaya dönüşmüştü. Öncesinde muhtarın, koyunların zarar verdiği bahçeler nedeniyle Uğur Demirel'i uyarmış ve bu sebeple aralarında sözlü bir çatışma yaşanmıştı.

Yaşanan silahlı olay sonrasında muhtar Mehmet D., kendisini jandarmaya teslim etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve yetkililerin konuyla ilgili detaylı incelemelerde bulunduğu belirtildi. Yaralı Uğur Demirel'in ise tedavisinin şehir hastanesinde sürdüğü ve durumunun yakından takip edildiği bildirildi.