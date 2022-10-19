Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl de de 19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı.

Program Atatürk anıtında gerçekleştirildi.

Atatürk anıtına İnegöl Muhtarlar Derneğinin Çelengi sunuldu. Sunumun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Çelebi yaptı.

Çelebi, "19 Ekim Muhtarlar Günü programına hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Muhtarlık kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasimizin en eski örneği olan ve devletimizin her noktasındaki temsilciliğini üstlenen bir kurumdur. Muhtarlarımız bulundukları köy ve mahallelerde halkımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi görür. Düsturu halka hizmet olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu her alanda çalacakları ilk kapı olmanın mutluluğu ve bilinci bizlerde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Muhtarlarımız zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı her ne kadar manevi haz da olsa, son dönemlerde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin göstergesidir. Çok kıymetli Cumhurbaşkanımız ve iç işleri bakanımızın bugün Ankara’da 100 Muhtar hizmet binası açılışını gerçekleştireceği ve bu açılış programına 30 Büyükşehirimizin tüm muhtarları davetli. Biz muhtarlara verilen önemin bir diğer göstergesidir. Sayın Cunhurbaşkanımızı ve İçişleri bakanımızı saygı hürmetle selamlıyor, teşekkürlerimiz arz ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’ Muhtarlar Demokrasinin Temel Taşıdır.’’sözü muhtarlarımızın önemini çok açık ifade etmiştir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu duyguyla gerek milleti gerek devleti temsil görevini üstlenen muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, yapacakları hizmetlerde de Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyor İlçemizde bu güzel görevi üstlenmüş tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum." dedi.