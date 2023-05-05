Bulgaristan Türklerinin unutulmaz önderi, Balkanların ‘Mümin Aga’sı Mümin Gençoğlu, vefatının 30. yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları tarafından Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenecek anma programı ile anılacak.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde saat 7 Mayıs Pazar günü 12.00’de sergi açılış ile başlayacak etkinlikler, Adnan Konuş tarafından gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam edecek. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından ‘Mümin Aga’nın sevdiği türkülerin icrası ve Gençoğlu’nun hayatından önemli kesitlerin aktarılacağı video gösteriminin ardından Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren ve Gençoğlu ailesi adına Turhan Gençoğlu birer konuşma yapacak.

Bulgaristan’da Türk soylu vatandaşların yaşadığı asimilasyonu uluslararası mecraya taşıyan ve oradaki soydaşlarımızın Türkiye’ye göçü esnasında büyük rol oynayan Gençoğlu, 7 Şubat 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Gençoğlu, BAL-GÖÇ ve BGF Kurucu ve Genel Başkanlığı, BTSO Meclis Başkanlığı, ANAP Bursa Milletvekilliği ve Bursaspor Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.

"Göçmen Babası"

Etkinlik çerçevesinde Mümin Gençoğlu’nun hayatını ele alan “Göçmen Babası Mümin Gençoğlu” kitabı etkinliğe katılanlara ücretsiz dağıtılacaktır.