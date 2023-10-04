2022/2023 Futbol sezonunda Edirne 1. Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor’un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Murat Elik, yeni sezonda da kulübünün formasını giyecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Murat Elik ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlanması sonrasında Anafartalarspor Kulübü, Elik ile sözleşme imzaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Yeni sezonda da yeniden Anafartalarspor forması giymekten mutluluk duyacağını belirten Murat Elik, başta kulüp Başkanı Olgu Karataşoğlu olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti.