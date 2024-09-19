Ünlü şarkıcı Murat Kekilli cuma gecesi Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalılar ile buluşmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - ' Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Murat Kekilli Cuma günü gecesi Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı hayranları ile buluşacak.

Hafızalarda yer edinen 'Kalbimdeki Darp', 'Gümüş Teller', 'Vay Be! Eşek Gözlüm', 'Bu Akşam Ölürüm', 'Yedialtı', 'Ahara' ve 'Bir Ahir Zamanı' gibi daha bir çok şarkısını Bursalılar için seslendirecek olan Murat Kekilli uzun bir aradan sonra Bursa ve Bursalılarla buluşmanın heyecanın şimden yaşadığını söylüyor.