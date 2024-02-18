İBB Başkan Adayı Murat Kurum Ataşehir’de Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen ‘Ufuktaki Yeni Türkiye Buluşmaları’ programına katıldı. Programda konuşan Kurum “Sinesinden çıktığımız aziz milletimizin sesine asla yabancı kalmadık. Milletimizin üslubuyla siyasetimizin üslubu hep aynı oldu. Siyaseti, kimin için ve ne için yaptığımızı asla unutmadık. Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Ataşehir’de Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen ‘Ufuktaki Yeni Türkiye Buluşmaları’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Uluslararası Vuslat Platformu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Sarı, Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı, vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın kız kardeşi Kemale Paşayeva ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program video gösteriminin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Program sonunda Kurum’a tablo hediye edildi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bu şehirdeki tahribatı durduracak, İstanbul’umuzu gerçek kimliğine kavuşturacağız”

Programda konuşan Kurum “Vuslat Platformu, 13 yıldır ülkemiz başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında aynı gaye ve manevi değerler etrafında fikir ve gönül birliği yapan insanların bir araya geldiği müstesna bir okuldur. Medeniyetimizin yeniden inşası yolunda ilim, ahlak ve irfanı merkeze alan bir yaklaşımla evlatlarımızın, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin yetişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Böylesine önemli bir platformun, 1 Nisan’dan sonra İstanbul’un yükselişinde de çok değerli katkılar sağlayacağına eminim. Bu şehrin sizin vizyonunuza, ufkunuza, projeksiyonlarına çok ama çok ihtiyacı var. Şehirler, sadece betonlardan ibaret değildir. O betonlar ancak bir tasavvurla bir ruhla karılınca felsefesi olan mimariye ve kimliğe bürünür. İnsanıyla bağını koparan şehirler, kültürüyle, medeniyet tasavvuruyla, tarihiyle de bağını koparır. Son 5 yılda bu şehirde büyük bir tahribat yapıldı. Bu şehir, kendi kimliğinden, tarihinden, ruhundan uzaklaştırıldı. Bu şehirdeki tahribatı durduracak, İstanbul’umuzu gerçek kimliğine kavuşturacağız. 1 Nisan’dan sonra sizlere, sizin gibi bu şehir için değerler üreten kuruluşlarımıza, vakıflarımıza, derneklerimize kapılarımız, her zaman açık olacaktır” dedi.

“Milletimizin üslubuyla siyasetimizin üslubu hep aynı oldu”

Milletin sesine asla yabancı kalmadığını dile getiren Kurum “Biz 22 yıldır hep bu milletin değerlerine yaslandık ve bugünlere öyle geldik. Bugüne kadar milletimizin iradesini yansıtan ve millet iradesine yaslanan bir temsil sistemini, bir siyaseti hâkim kıldık. Bizim hep 3 temel şiarımız oldu. Sinesinden çıktığımız aziz milletimizin sesine asla yabancı kalmadık. Milletimizin üslubuyla siyasetimizin üslubu hep aynı oldu. Siyaseti, kimin için ve ne için yaptığımızı asla unutmadık. Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk. Milletimiz, geçmişindeki dayatmaları en acı şekilde tecrübe etti. Bu yüzden tüm dayatmaların, vesayet odaklarının karşısında hep dimdik durduk. Bu millete, bu milletin değerlerine en ufak bir saygısızlıkta ve dayatmada bulunanın aramızda asla yeri olmadı. Türkiye 85 milyon vatandaşıyla büyük ve güçlüyse, bin yıldır var olan kardeşlik ikliminin korunması ve yaşatılmasıyla mümkün olmuştur. Etle tırnak gibi olan her bir vatandaşımızın arasına nifak sokanlara asla izin vermedik. Geçtiğimiz 22 yıllık süre zarfında milletimizin sesine sağır kalmadık, milletimizin beklentilerine yabancı olmadık. Milletimiz de tüm seçimlerde bizlere inandı, güvenli ve liyakatli olan kadrolarımıza bu ülkenin idaresini teslim etti. 31 Mart’ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul’un fetret dönemini bitirecek, emaneti yeniden ehline teslim edecektir” şeklinde konuştu.

“28 Mayıs’ı 31 Mart’la birleştirecek ve merkezden yerele istikrar diyeceğiz”

İstanbul’un son 5 yılda yıpratıldığını söyleyen Kurum “AK Parti’mizin belediyecilik anlayışıyla hiçbir şehrimizi gürültüye, estetikten yoksunluğa, çirkinliğe, çarpık yapılaşmaya terk etmedik. Her bir şehrimizi, her bir ilçemizi, huzurun, barışın, estetiğin, mimarinin merkezleri haline getirdik. Geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, modern ile tarihi barıştıran, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışını Türkiye’nin tamamına yaydık. Gözbebeğimiz İstanbul ne yazık ki 2019’dan bu yana ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerde tüm güzel şeylerden mahrum bırakılıyor. Son 5 yılda İstanbul’un nasıl bir fetret devri yaşadığını, nasıl bir yıkıma uğradığını en iyi sizler bilirsiniz. Şehirler de insanlar gibidir. Şehirlerin bedeni zarar gördüğü gibi ruhları da zarar görebilir. Son beş yılda İstanbul hem fiziken tahrip oldu, hem de ruhen yıpratıldı. İstanbullular Kemal Tahir’in romanında ifade ettiği gibi, “esir şehrin insanları” olarak talihsiz bir beş yıl geçirmiştir. İstanbullular bu şehri ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerden kurtaracaktır. İstanbul, Mimar Sinan’ın ufkundaki, estetiğindeki, tasavvurundaki bir İstanbul olarak Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehri olacaktır. 28 Mayıs’ı 31 Mart’la birleştirecek ve merkezden yerele istikrar diyeceğiz. Uzaktan değil, yerinden yönetimi İstanbul’la, yeniden kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.