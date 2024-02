AK Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ”Maltepeli kardeşlerimizin dönüşümde bizden beklentileri var. Dönüşümde mevcut yönetmeliklerle birlikte kaybını elde edemeyen kardeşlerimize bir kat imar artışı ya da oradaki yüzde 25-30 kaybını vererek Maltepe’nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız. 650 bin konutla Maltepe’nin her sokağında biz olacağız” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe Trabzonlular Derneği’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum’a AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya, MHP Maltepe İlçe Başkanı Can Ildırı ve Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi eşlik etti. Murat Kurum’u Maltepe Trabzonlular Derneği Başkanı Kamil Karabak ve yönetimi horon eşliğinde karşıladı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Kurum, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Karadeniz’in yiğit ve mert insanları 22 yıldır bu ülkenin çimentosu, birleştirici gücü oldular”

Maltepe Trabzonlular Derneği’nde konuşan Kurum, “Trabzon sahip olduğu 4 bin yıllık mirasıyla İstanbul’un ikiz kardeşi ve Sultan Fatih’in bize emanetidir. Nasıl İstanbul bize Sultan Fatih’in emaneti ise, Trabzon’umuz da Trabzonlu kardeşlerimizle bize sultanın emanetidir. Karadeniz’in yiğit ve mert insanları 22 yıldır bu ülkenin çimentosu, birleştirici gücü oldular. Her zaman liderimiz, genel başkanımız Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik bir şekilde bu ülkenin birliği ve geleceğe güvenle bakabilmesi için durdular Trabzonlu kardeşlerimiz. Her zaman ay yıldızlı bayrağımızı en yüksek noktalara çekebilmek için büyük bir mücadele verdiler. Bizim yol arkadaşımız, dava arkadaşımız oldular. Biz hem 5 yıllık bakanlık dönemimize hem de genel müdürlüğümüz dönemimde Trabzon’umuza, Karadeniz’imize çok güzel hizmetler yaptık. Nerede bir afet olsa bu kardeşiniz hemen 2 saat içinde oradaki kardeşlerimizin yanına koştu. Trabzon’da, Rize’de, Bartın’da, Giresun’da seller oldu, biz oradaydık. Trabzonlulara verdiğimiz sözler şimdi vatandaşlarımızın huzurla ve güvenle oturduğu yuvalara dönüştü. O verdiğimiz sözler şimdi Karadeniz’in çocuklarının huzur içerisinde, güven içerisinde oynadığı millet bahçelerine dönüştü” dedi.

“Trabzonlu kardeşlerimiz ev sahibi olsun diye bugüne kadar 10 bin sosyal konutu Trabzon’umuza kazandırdık”

Her zaman üreten tarafta olduklarını dile getiren Kurum, “Hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, dedikoduların tarafında olmadık. Her zaman üreten tarafta, hizmet eden tarafta olduk. Meydanlarda verdiğimiz sözlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi Trabzon’un meydanına gittiğimizde orada o tarihin gün yüzüne çıktığını görürsünüz. Trabzonlu kardeşlerimiz ev sahibi olsun diye Trabzon’umuza bugüne kadar 10 bin sosyal konut kazandırdık. Havalimanına giderken Çömlekçi’de Trabzon’un şanına yaraşmayan o sıkıntılı ve riskli binaların dönüşümünü biz gerçekleştirdik. Trabzonspor’umuzun o şanlı başarılarının devam etmesi için Avni Eker Stadı’nı biz yeniledik. Trabzonspor’umuzun hatıraları ilelebet devam etsin diye millet bahçesine çevirdik. Vakfıkebir Sahili’ndeki bizim yaptığımız millet bahçesinde, Akçaabat’ta bir taraftan insanların sahilde huzur içerisinde yürüdüğünü, bir taraftan da yeşilin içinde huzur içerisinde vakit geçirdiğini görürsünüz. Yaylamız, Uzungöl’ümüzü dünyaya ve Trabzon’a yakışır bir hale getirebilmek için orada yıllardır mücadele veriyoruz. Uzungöl’ümüzü kaldığı yerden o çevre düzenlemesiyle, doğal koruma projesiyle birlikte hayata geçireceğiz. Trabzon’un köylerinde ve yaylalarında da varız. Çünkü her şeyin en iyisini hak ediyor. Parma yaylasında öyle güzel bir proje yaptık ki oradaki doğa güzelliklerini koruyoruz, orada milletimiz huzur içerisinde vakit geçiriyor. Trabzon’umuz şanına yakışır bir şekilde daha da güzelleşsin, güçlensin istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Dönüşümde mevcut yönetmeliklerle birlikte kaybını elde edemeyen kardeşlerimize kaybını vererek Maltepe’nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız”

Maltepe’de vatandaşlara konutlarının dönüşümünde yaşadıkları kaybı vereceğini müjdeleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anki CHP’li İBB yönetiminin Trabzon’a veya Trabzonlulara hiçbir hizmeti yok. Benim orada gitmediğim ilçesi, dokunmadığım mahallesi kalmamıştır. Trabzon her şeyin en iyisini hak ediyor. Trabzonlu kardeşlerimiz için biz hep gece gündüz çalışan tarafta olduk. İstanbul’a 25 yıllık birikimimizle Trabzonlu kardeşlerimizle, liyakati ekibimizle birlikte geliyoruz. İstanbul’un evlatları, Trabzon’un ikiz kardeşi, Sultan Fatih’in şehri huzur ve güven içerisinde olsun istiyoruz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir öyle belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. Maltepeli kardeşlerimizin dönüşümde bizden beklentileri var. Dönüşümde mevcut yönetmeliklerle birlikte kaybını elde edemeyen kardeşlerimize bir kat imar artışı ya da oradaki yüzde 25-30 kaybını vererek Maltepe’nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız. 650 bin konutla Maltepe’nin her sokağında biz olacağız. Kadem başkanımla birlikte bu hizmetleri bir bir Maltepeli hemşerilerimize kazandıracağız. Bizim derdimiz Maltepe’miz daha da güzel olsun. 31 Mart’ta vereceğimiz mesajla, ki Karadeniz insanı, Trabzonlu kardeşlerimiz İstanbul yönetiminden ne beklediğini, ne hayal ettiğini sandıkta hep birlikte göstereceğiz. İstanbul’da artık değişimin vakti gelmiştir.”