Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.55 sıralarında Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Ö. yönetimindeki otomobil, Fatih K. idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Nesibe Ö. yaralandı. Yaralı için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.