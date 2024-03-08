Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; F.A. idaresindeki otomobil, önünde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü F.A. (21) ile yanında yolcu olarak bulunan F.C. (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten verildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.