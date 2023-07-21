Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis, motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, artan trafik kazalarından dolayı ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri ilçenin işlek noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde; özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak, yaya geçitleri, kaldırım ve trafiğe kapalı sokak ve caddelerde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımının önüne geçmek amaçlandı.

Son 24 saatteki uygulamalarda; 15 motosiklet çeşitli eksikliklerinden dolayı trafikten men edilerek otoparka bağlanırken, 3 adet çalıntı olduğu belirlenen motosiklet de ele geçirildi. Yaklaşık 150 bin TL’lik cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğine işaret edildi.