Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişimlerin desteklendiği ASSİM İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen 4. İş Fikri Yarışması için başvurular devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri – İş Fikri Yarışmasının 4’üncüsü için başvurular www.assiminovasyon.com web sitesi üzerinden yapılıyor.

Yarışmaya iş fikri sahibi lise, üniversite ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler başvurabilecekler.

Tüm alanlardan yenilikçi iş fikrine sahip lise ve üniversite öğrencilerinin, bireysel olarak ya da oluşturdukları 4 kişilik ekiplerin başvuruları 18 Mayıs’a kadar kabul edilecek. Ön elemeyi geçenler 2 günlük girişimcilik eğitim programına alınacak. Eğitimde, girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, iş fikri ve iş modeli geliştirme konuları anlatılacak. Program sonrasında ön jüri, yarı finale kalacak iş fikirlerini belirleyecek. Yarı finalistler arasından, gerçekleştirilecek sunum atölyesi sonrası her kategoriden finale katılmaya hak kazanacak iş fikirleri seçilecek.

Finale kalanlar, fikirlerini jüri karşısında anlatacak.

Lise, Ön Lisans/Lisans ve Yüksek Lisans/ Doktora kategorilerinde en iyi 3 iş fikri final jürisinin oylarıyla belirlenecek. Yarışma sonunda iş fikri sahiplerine 63bin liralık ödül verilecek.

Ayrıca finale kalanlara, ASSİM İnovasyon Merkezi Ön Kuluçka Alanı ve Teknoloji Merkezi kullanımı 1 yıllığına ücretsiz tahsis edilecek. Her finalist, ASSİM’in ön kuluçka programından da yararlanabilecek.