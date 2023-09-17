Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine hazırladığı 20 öğrenciden 14’ü hayallerine kavuştu.ANTALYA (İGFA) - Kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına eğitimin her alanında yer alan Muratpaşa Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda 4’üncü yıl geride kaldı. Bu dönemde belediyenin spor eğitmenleri ve antrenörleriyle yaz aylarında sınava hazırlanan 20 öğrenciden 14’ünün üniversite hayali gerçek oldu.

Artık üniversiteli olan genç sporcular, Başkan Uysal’ı teşekkür için ziyaret etti. Başkan Uysal, başarılı gençleri tebrik ederken iyi bir sporcu olmanın disiplin, plan ve efor gerektirdiğini belirtti. Uysal, “Hele de bugünün dünyasında iyi sporcu olmak, hayatın her anını çok detaylı planlamayı gerektiren bir şey. Çünkü rekabet çok yüksek. Sizler de öylesiniz ki rakiplerinizi geçtiniz. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni kazanan 18 yaşındaki Öznur Yılmaz, bu imkanı sağladığı için Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Özel kursların çok pahalı olduğunu belirten Yılmaz, “Orta düzeyli bir ailenin karşılayamayacağı derecede çok yüksekti. Bu yüzden Muratpaşa Belediyesi’nin kurslarına başladım” dedi. Antrenmanların son derece profesyonel planlandığını, efor dahil bir çok test tabu tutulduklarını anlatan Yılmaz, “Gerçekten çok yararlı oldu. Diğer sene gelecek arkadaşlara çok öneririm. Gerçekten çok yetenekli hocalarımızla birlikte profesyonel bir şekilde çalışmalar yaptık” dedi.