Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermelerde bulunan Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki yeri ve ülkenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, siyasi partilerin milletin eseri olduğunu vurgulayarak, “Milletin kurduğu bir partiyi Tayyip Erdoğan da yok edemez. Üzerimize operasyonlar yapılabilir, ancak İYİ Partisiz bir meclis Türkiye düşmanlarının hayalidir” dedi. Ayrıca, İYİ Parti'nin cumhuriyetin kuruluş değerleri üzerine inşa edildiğini belirterek, “Bizim merkezimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine dayanıyor” ifadesini kullandı.

Konuşmasında, toplumsal ayrışmanın tehlikelerine dikkat çeken Dervişoğlu, etnik farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. “Kürtler bizim her şeyimizdir, ancak PKK ve Abdullah Öcalan bizim düşmanımızdır” diyen Dervişoğlu, bir arada yaşama kültürünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Ekonomik sıkıntılara da değinen Dervişoğlu, özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerindeki sorunlara dikkat çekti. “Eskiden çiftçiler, narenciye bahçelerinden elde ettikleri gelirle çocuklarını okutabiliyordu, yuva kurabiliyordu. Bugün çiftçi, dalında kalan ürününü ekonomik değere dönüştüremez hale geldi” dedi. Üretimin durmasının büyük bir felaket olacağını belirten Dervişoğlu, “Bu topraklarda binlerce yıldır büyük medeniyetler kuruldu. Ancak üretimden vazgeçersek, başkasına muhtaç hale geliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal krizlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Dervişoğlu, tüm siyasi görüşlerin ortak bir akıl etrafında birleşmesi gerektiğini dile getirdi. “Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde ortaya koyarak ülkemizin geleceği için birlikte hareket etmeliyiz” çağrısında bulundu.

Kaynak: Demokrat Gazetesi