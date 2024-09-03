MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Başkan Şenocak açıklamasında, “MÜSİAD olarak, düşük ve orta gelir gruplarını derinden etkileyen enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesine yönelik atılacak bütün adımları destekliyoruz.” diye konuştu.BURSA (İGFA) - TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren başkan Şenocak, Çekirdek enflasyonda gerçekleşen toparlanmanın altını çizerken, son kırk ayın en düşük seviyesini gören yıllık üretici fiyat artışının Türkiye ekonomisinin geleceği açısından önemli bir sinyal olduğunu belirtti. Başkan Şenocak’ın açıklamasının tamamı ise şöyle oluştu; “Ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyonun son 13 ayın en düşük seviyesi olan %51,97’ye gerilemesi, dezenflasyon sürecinin ivme kazandığına işaret etmesi bakımından, memnuniyet verici bir gelişmedir. Manşet enflasyonun yanı sıra, çekirdek enflasyonda gözlenen toparlanma ve yıllık üretici fiyatlarındaki artışın son kırk ayın en düşük seviyesine gerilemesi de önümüzdeki döneme dair olumlu sinyaller vermiştir. Böylece geçtiğimiz yılın Haziran ayında başlayan parasal sıkılaşma politikasının fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri belirgin bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, MÜSİAD olarak bilhassa düşük ve orta gelir gruplarını derinden etkileyen enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesine yönelik atılacak bütün adımları destekliyoruz. Nitekim enflasyonun iki yıldan fazla süredir ülke gündeminin ilk sırasında yer alması, gelir dağılımını da negatif etkilemiştir. Bu çerçevede ekonomik güven ve istikrar ortamının yeni OVP kapsamında belirlenecek yapısal reformlarla desteklenmesi çok önemlidir. Önümüzdeki dönemin enflasyonda kalıcı bir şekilde düşüşün ve fiyat istikrarının sağlandığı, bunu müteakiben de yıl sonunda parasal sıkılaşma politikasında gevşeme takviminin netleşmeye başladığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz.”

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