MÜSİAD İnegöl Şubesi, depremzedeler için seferber oldu. Üyelerin desteği ile deprem bölgesine su, çocuk bezi ve iş makinesi gönderildi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına üyelerden büyük destek geldi. Toplanan yardımlarla birlikte bölgeye su, çocuk bezi ve iş makinesi gönderildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya gören toplanan yardımlarla Kahramanmaraş’a gıda malzemesi, Hatay’a iş makinaları yüklü 3 araç, Adıyaman Kahta’ya bir tır çocuk bezi, ayrıca Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş’a 4 tır su gönderildi.