MÜSİAD İnegöl Şubesi Yönetim Kurulu ve MÜSİAD Kadın İnegöl’den oluşan heyet Ankara’da TBMM ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye sunulup, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İnegöl’e davet edildi.

Aynı zamanda MÜSİAD İnegöl Şubesi Üyesi olan AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel’in organizasyonu ile Ankara’ya çıkarma yapan Mehmet Döngel Başkanlığındaki MÜSİAD İnegöl heyeti ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Partisinin grup toplantısına yapmış olduğu konuşmayı yerinde takip etti.

MÜSİAD İnegöl heyeti, Cumhurbaşkanının konuşmasını beklerken burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi. Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve MÜSİAD İnegöl Başkanı Mehmet Döngel, yapımı MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından gerçekleştirilen MÜSİAD Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi okulu hakkında Bakana bilgiler verip, okulun 16 Ocak tarihinde yapılacak açılışına davet etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’de açılışa katılacağını bildirdi.

Aralarında MÜSİAD Kadın İnegöl’ünde yer aldığı MÜSİAD İnegöl heyeti Cumhurbaşkanının Grup konuşmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel’i meclisteki odasında ziyaret ederek kendisine plaket taktim etti. Heyet, Vekil Gürel’den Bursa ile ilgili meclisteki çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

MÜSİAD İnegöl Şubesi heyeti Türkiye Büyük Meclisi ziyaretinin sonunda Meclis binası dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, üye firmalardan dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Helvacı Ali tarafından hazırlanan özel hediyeyi Cumhurbaşkanına sundular ve hatıra fotoğrafı çekindiler.