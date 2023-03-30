

Bahri Sinan Yazaroğlu Başkanlığındaki MÜSİAD İnegöl Şubesi Yönetimi Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Özellikle Şehrimizin Lokomotifi olan Mobilya Sektörümüzün ciddi sorunlarından olan Patent ve Marka Tescil ile ilgili hazırlanan dosya Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar’a iletildi..



16 Ocak’da yapılan olağan genel kurul sonrası göreve gelen Bahri Sinan Yazaroğlu yönetiminde MÜSİAD İnegöl çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Genel Kurul sonra 6 Şubat tarihinde Ülkemizin 10 şehrini kapsayan Asrın Felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi haberini alır almaz MÜSİAD Genel Merkezde oluşturulan kriz masası koordinasyonu ile bölge için çalışmaya başlayan MÜSİAD İnegöl içerisinde çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 12 Tır, İş Makinelerinden oluşan 3 Tır, Ayrıca İnegöl’e gelen depremzede aileler için 600 Adet yatak, 150 adet halı, 50 adet yorgan, 5 adet buzdolabı, 1 adet çamaşır makinesi, 3 adet set üstü ocak, ve çeşitli ev araçları ile yine Yardımların toplanma merkezi olan Fuar Alanındaki koordinasyon merkezinde 15 ocak 15 buzdolabı yardımında bulundu.



MÜSİAD İnegöl, Üyelerinin sorunlarına çözüm bulmak ve hem üyelerine hemde Şehre değer katmak adına Ankara’a bir takım ziyaretlerde bulundu. Türk Paten ve Marka Kurumu, MÜSİAD Ankara Şubsi ve Polatlı Belediye Başkanına ziyaretler geçekleştiren MÜSİAD İnegöl yönetimi özellikle Şehrimizin lokomotif sektörünün sorunlarından biri olan Patent ve Marka tescilleri sürecinde yaşadıkları sorunlar ile ilgili hazırlamış olduğu dosyayı iletmek üzere ilk ziyareti Türk Paten ve Marka Kurumuna gerçekleştirdi. Bahri Sinan Yazaroğlu Başkanlığındaki heyette MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkan Yardımcıları Samet Kızılarslan, Ömer Erol, İş Geliştirme Komisyon Başkanı Köksal Aydın, MÜSİAD Akademi Başkanı Av. İbrahim Şentürk, Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyon Başkanı Burak Helvacı, Genç MÜSİAD Başkanı Enes Malik Ubuz ve MÜSİAD İnegöl Müdürü Emin Süküt yer aldılar.



Türk Patent ve Marka Kurumu Müdürü Cemil Başpınar tarafından misafir edilen MÜSİAD İnegöl Yönetimi, Üyelerinden aldığı bilgiler ışığında oluşturulan Türk Patent ve Marka Kurumunu ilgilendiren Patent ve Marka tescilleri ile ilgili sorunları içeren raporu Kurum Başkanı Cemil Başpınar’a teslim etti..



Ziyarette konuşan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, Türk Patent ve Marka Kurumunun çıkardığı aylık bültene baktığımızda İnegöl özelinde ortalama 15-20 arası tasarım başvurusu, 10-15 arası da yeni marka başvurusu yapıldığı görülmektedir. 304 üyemizin 198’inin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz dijital anketin sonuçlarına göre Marka, Tasarım ve Patent alanında karşılaşılan en büyük sorununun yaptırımların yeterli olmaması olduğu ifade edilmiştir dedi. MÜSİAD Başkanı Yazaroğlu sözlerine şöyle devam etti, Üyelerimizden aldığımız bu bilgiler ışığında hazırladığımız içerisinde çözüm önerilerinin de olduğu raporu sizlere teslim etmek istiyoruz ve Sizi Ramazan Bayramı sonrası İnegöl İş Dünyası ile bir araya getirmek istiyoruz dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Paten ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, İnegöl’ümüz Ülke ekonomimizin özellikle İhracat noktasında önemli şehirlerinden biridir. Kurumumuza Bursa bölgesinden en çok talep’in İnegöl’den geldiğini bizlerde gözlemlemekteyiz. Bu noktada sizlerin bize getirmiş olduğu raporu inceleyeceğiz Kurumumuza bağlı birimlerde bu sorunların çözümüne yönelik neler var bakacağız. Ayrıca İnegöl iş dünyası ile bir araya gelme davetiniz için teşekkür ediyor bunu değerli buluyorum. İnşAllah Bayram sonra bir tarih belirleyerek İhracat şehri İnegöl’e gelip burada kurumumuzu ilgilendiren sorunlarınızı yerinde dinlemek bizleri de memnun edecektir dedi.