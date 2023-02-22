6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezli deprem sonrası toplam 10 ilde meydana gelen afetin bilgisini alır almaz bölgeye hareket eden İnegöl İnsanı Yardım Derneği arama kurtarma ekibi ve İnegöl Doğal Afetler Kurtarma Derneği ekibi bölgede özverili bir çalışma yapmış ve bir çok vatandaşın enkaz altından kurtarılmasına vesile olarak İnegöl’ün gurur kaynağı kahramanları olmuştular. MÜSİAD İnegöl Şubesi her iki ekibi de şube merkezinde misafir ederek teşekkürlerini sundu.

Yavuz Bayram liderliğindeki İnegöl İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi ile Ömer Gürkan liderliğindeki İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekibini şube merkezinde misafir eden MÜSİAD İnegöl yönetimi, ziyarette her ekibinde bölgede yapmış olduğu özverili cansiperane çalışmaları hakkında bilgileri aldı.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, “Öncelikle her iki ekibimizi tebrik ediyor onları kutluyoruz. İnegöl’ümüzün gururu olduklarını kahramanları olduklarını bir kez daha gösterdiler. Afet bölgesinde yaptıkları çalışmaları gerek görsel medya gerekse de sosyal medyadan takip ettik. Burada çok ciddi çalışmaları yaptılar onların hakları ödenmez kendilerine çalışmalara katılan her ekip üyesine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Açıklamasına devam eden Yazaroğlu, “Bu afet bize bir kez daha ülkemizin deprem hattı üzerinde olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Bundan sonra yerleşim yerlerini artık deprem bilincine daha uygun şekilde yapmamız gerekiyor. Toplumsal olarak buna göre daha duyarlı olmamız gerekiyor ve özelikle işletmelerimizde deprem bilincinin en üst seviyelere gelmesi için etkinlikler yapmalı ve düzenlenen eğitimlere katılmalıyız” dedi.

İnegöl İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekip lideri Yavuz Bayram ise, “Bizleri misafir eden bizlerin çalışmalarını dinleyen, çalışmalarımızda bizlere maddi manevi desteğini esirgemeyen MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkan ve yönetimi ile tüm MÜSİAD üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma ekip lideri Ömer Gürkan ise, “MÜSİAD İnegöl Şubesi Yönetim kuruluna, şube başkanına bizleri misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ekibimizin afet bölgelerinde yaptıkları çalışmalarda özellikle şehrimizin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve halkının bizlere göstermiş oldukları en büyük destek güç maddi ve manevi bizlerle birlikte olmasıdır” dedi.