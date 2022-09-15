MÜSİAD Kadın İnegöl, iş kadınlarına vizyon katmak ve bölgede bilinirliliğini artırmak için yıllık planlamasını düzenlediği çalışma kampıyla belirledi.

Oylat’da yaptıkları çalışma kampı ile ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

“12.500'ü aşan üyesiyle 60.000’e yakın işletmeyi temsil eden ve Türkiye’nin en büyük sermaye platformu olan MÜSİAD’ın bünyesinde 2018 yılında faaliyetlerine başlayan MÜSİAD Kadın, kadın girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Biz de ilimizde ve bölgemizde üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak bayrağı bir adım ileriye taşımaya gayret gösteriyoruz. Kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturmayı gaye edinen MÜSİAD Kadın, yurt içinde 17, yurt dışında 3 şubede temsil edilmektedir. MÜSİAD Kadın oluşumunu Genel Merkez’den sonra ilk kuran şubeyiz. İnegöl olarak biz de yapılanmamızı 2021 yılında gerçekleştirdik. İş dünyasındaki kadınları temsil etmemiz ve bu alanda var olan sorunların çözümlenmesi yönünde göstereceğimiz çabanın yanında, hayatın içindeki tüm rollerimizi göz önünde bulundurarak kadına bir bütün hâlinde yaklaşabilme gayretimizi.”

MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Kocaoğlu yaptıkları çalışma kampında bir yıl boyunca yapılması hedeflenen faaliyetleri ana başlıklar halinde belirlediklerini ifade ederek, özellikle bilinirliliği daha da artırmak adına bölgede kadın üye sayısının arttırılmasına daha da ağırlık vereceklerini, sektörel anlamda lider ve kıymetli isimleri İnegöl’de iş kadınları ile bir araya getirerek kadınlara vizyon katma adına tecrübe paylaşımı toplantıları düzenleyeceklerine, iş insanlarının gereksinim duyduğu konularda sertifika destekli eğitim programları düzenleyeceklerini ve işletmelerin verim ve performanslarını artırmaya yönelik destek eğitimleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Bunların yanı sıra İnegöl’e değer katan kadınlarımızı MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek programlar ile bir araya getirerek ortak projeler üretmek için çalışacaklarını dile getiren Kocaoğlu, “İşte Kadın Eli” projesi ile akademi ve iş dünyasından Türkiye’de başarılı olmuş kadınların katılımı ile faaliyetler düzenleyecek, iki yıldır devam ettirdikleri İnegöl İçin El Ele Çöpten Hayallere projesini mesleki ve teknik eğitim okulları ile ortak sürdüreceklerini Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) dezavantajlı guruplarına yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları hedeflediklerini ve yönetim kurulu ile bu hedefler doğrultusunda çalışmaya belirtti.