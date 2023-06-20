MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve YİH üyelerinin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezde gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Ticaret Bakanlığı'nın "2028 Hedefleri" sunumu yapıldı. MÜSİAD’ın çalışmalara yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda, Başkan Akmermer, “MÜSİAD’ın Önümüzdeki 5 Yıl İçin Öncelikli Stratejileri Neler Olmalı” temasında sunum yaptı.

Toplantıda, İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemi masaya yatırıldı.

MÜSİAD olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan yeni ekonomi yönetimine, 2028 hedeflerinde, güven ve desteğimizi yineliyor, Türkiye’nin uzun vadeli hedeflerine daha emin adımlarla ve sürdürülebilir biçimde ilerleyebileceğine olan inancımızın tam olduğunu ifade ediyoruz.