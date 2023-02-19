Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan şiddetli depremler sonrası harekete geçti. Deprem sonrası hızlıca Kriz Masası oluşturan MÜSİAD, depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber etti. Oluşturulan Kriz Masası ile afet bölgesinden gelen bilgiler ve talepleri yurt içi ve yurt dışı şubeleri de koordine ederek süratle yerine getirmeye çalışan MÜSİAD ekipleri, birçok bölgeye temel ihtiyaç maddesi, gıda yardımı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi gönderdi.



Yurt içindeki tüm şubeleri depremden etkilenen 10 ille eşleştirildiği belirten MÜSİAD İnegöl Başkanı B.Sinan Yazaroğlu, Genel Merkez tarafından her ilden sorumlu acil yardım ekipleri oluşturduklarını belirtti. MÜSİAD Genel Merkez Kriz Masası koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda MÜSİAD üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 2 binden fazla temel ihtiyaç ve gıda maddesi taşıyan 2300’den fazla tır, lojistik destek aracı ve iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini vurgulayan Başkan Yazaroğlu, bu yardımların büyük bir bölümünün afet bölgesine ulaştığını ve iş makinelerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi. Başkan YAZAROĞLU ayrıca, 100 tane karavanın depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulduğunu ve üye firmalar tarafından hazırlanan prefabrik yapıların da bölgeye sevk edileceğini bildirdi.



MÜSİAD İnegöl Başkanı B. Sinan Yazaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



Gün birlik olma günü, beraber olma günü"

MÜSİAD İnegöl Şubesi Olarak, Deprem afetinin yaşandığı andan itibaren Gerek MÜSİAD Genel Merkezimizde Kurulan Kriz Masası ile koordine olarak, gerekse de İlçemizde Kaymakamlığımız ile koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz



Ayrıca GENEL MERKEZİMİZİN Eşleştirmesiyle Şube olarak Şanlıurfa İlimize MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak yardımlarda bulunduk. Bu minvalde, Şubemizde Üyelerimiz özelinde başlattığımız çalışma ile. Şuana kadar bölge için İlk Olarak Genel Merkezimiz tarafından başlatılan çalışmaya 270 Bin tl yollanmış, ayrıca ihtiyaç duyulan malzemelerin toplu alımını yapmak üzere 2 Milyon 206 Bin Tl topladık

Toplanan rakam ile Adıyaman ve Hatay’a Yardım malzemesi dolu 2 tır ulaştırdık. Bu tırlar içinde



* 3 Palet Çocuk Maması

* 2 Palet Sıfır Çocuk Giyim

* 1 Palet Sıfır Ayakkabı

* 5 Palet Çocuk Bezi

* 1 Palet Islak Mendil

* 1 Palet Kadın Peti

* 1 Palet Biberon

* 2 Palet Battaniye

* 2 Palet Meyve Suyu

* 2 Palet Helva 5.000 Adet

* 3 Palet Hazır Gıda

* 150 Adet Yastık

* 120 Adet Yatak

* 5 Adet Isıtıcı

* 50 Paket Strafor - 50metre Küp

* 1 Palet Erkek – Kadın Sıfır Giyim

* 2 Palet Temizlik Malzemesi – sıvı el sabunu – sıvı deterjan

* 1.225 Adet Su

* 864 Adet Bardak Su

* 26 Palet Su

* 47 Adet - 47 Metre Küp Strafor



Yine Şubemiz Koordinasyonu ile direk Mardin’den hazırlanarak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’a Toplam 4 Tır Su, 1 Tır Çocuk Bezi, Şubemiz üyelerinin katkıları ile alınan Uşak’tan 1 Tır Battaniye Kahramanmaraş’a ulaştırıldı.



Bu çalışmaların dışında Üyelerimiz ve gönüllü mobilyacılarımız tarafından üretilen yataklar İnegöl’e gelen depremzede Ailelerimizin ihtiyacını karşılamak üzere Şubemize ulaştırılmış olup, İnegöl’deki ailelere verilmek üzere 2500 mt perdelik kumaş, 2850 mt yatak, yastık ve alez kumaşı, yine şubemizden 200 yatak Ailelerimize teslim edilmiştir.



MÜSİAD İnegöl Şube olarak yine üyelerimiz ve gönüllülerimizin desteği ile Deprem bölgesinden 3 şehrimize soba yardımında bulunduk. Hazırlanan sobalar

** Kahramanmaraş'a Giden Soba Tırı

* 50 Adet Odun- Kömür Sobası

* 72 Adet Elektrikli Soba

** Hatay'a Giden Soba Tırı

* 240 Adet Odun- Kömür Sobası

** Gaziantep'e Giden Soba Tırı

* 351 Adet Odun- Kömür Sobası



Ulaştırılmıştır. Son olarak Şubemiz koordinasyonuyla Hayırsever bir iş adamımızın katkıları ile

** Kahramanmaraş'a Giden İş Makinası Tırı

* 1 Adet 9 Tonluk Forklift

* 2 Adet 9 Tonluk Paletli Makine

*1 Adet JCB Kepçe

İş makineleri ulaştırılmıştır.



MÜSİAD İnegöl Başkanı B. Sinan Yazaroğlu, Sözlerinin sonunda tüm bu yardım malzemelerinin ulaştırılmasına bata üyelerimiz, gönüldaşlarımız olmak üzere tüm katkı veren herkese teşekkür etmek istiyorum, Rabbim birdaha Ülkemize böyle acılar yaşatmasın inşallah dedi.