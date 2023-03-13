MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, "İş dünyamızı kadim geleneklerimiz ve yardımlaşma kültürümüzden miras Karz-ı Hasen anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet ediyorum." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yardımlaşmanın önemine işaret ederek, iş dünyasını kadim geleneklerden bir miras olan Karz-ı Hasen anlayışına destek olmaya çağırdı.

Bahri Sinan Yazaroğlu, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası afet bölgesinde ticaret hayatının yeniden ayağa kaldırılması için atılan adımları değerlendirdi.

Bölgedeki iş ve ticaret hayatının önemine dikkati çeken Yazaroğlu, MÜSİAD'ın depremden etkilenen üyelerine Karz-ı Hasen anlayışı ile destek olduğunu belirtti.

Asmalı, bu kapsamda bölgedeki MÜSİAD üyelerine faizsiz veya hibe sermaye desteği sağladıklarını ifade ederek, iş dünyasını da Karz-ı Hasen anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet etti.