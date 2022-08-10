2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, Şubemiz tarafından yürütülen 22.UR-GE.09 kodlu “MÜSİAD İnegöl Mobilya Kümesi Projesi” UR-GE Projesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kümelenme üyeleri ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu koordinasyonunda başlatılan ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan MÜSİAD İnegöl Şubesi Mobilya Kümesi UR-GE Projesi Şube merkezinde ikince kez toplantısını tüm katılımcı kümelenme firmalar ile gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda Kümelenmenin ve kümelenme içerisindeki firmaların İhtiyaç Analizi sonuç raporu hakkında firmalarımıza bir sunum gerçekleştirildi. İhtiyaç Analizi Raporu hazırlıklarını yürüten Tabu Danışmalık İş Geliştirme Danışmanı Zarife Bozkurt tarafından oldukça detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

İhtiyaç analizi çalışması kapsamında Kümelenme içerisindeki firmalar öncelikle ihtiyaç duydukları alanlar ve alanlara bağlı konularda eğitim almaları gerektiği, eğitimlerin akabinde danışmanlık alınması gerektiği ortaya çıkmış bulunmakta. Ayrıca toplantıda Projenin asıl amacı olan hedef Pazar ülke belirlime konusunda da istişarelerde bulunuldu. Tabu Danışmanlık İş Geliştirme Danışmanı Zarife Bozkurt tarafından tek tek firmalar ile görüşmeler yapıldı firmalarımızdan alınan bilgiler ile Tabu Danışmanlık tarafından yapılan çalışmalar birleştirilerek 13 Ülkü hedef Pazar olarak seçildi.

Toplantı sonrası konu ile ilgili açıklama yapan MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkan Yardımcısı Metin Tahirler, Şube olarak özellikle Mobilya Sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir. Bu noktada özellikle bireysel anlamda hareket etmekte zorluklar yaşanacak ve hedef Pazar olarak belirlenen Ülkelere gidilmesinde ortaya çıkacak zorlukları Kümelenme yaparak ve Devletimizin vereceği destekler ile aşıp Üyelerimize yeni müşteriler yeni pazarlar bulma adına UR-GE projemizi gerçekleştiriyoruz. Proje sonunda kümelenme içerindeki üyelerimizin yeni ve verimli bağlantılar yapmış olmalarını arzuluyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde sürdürüyoruz diyen Başkan Yardımcısı Metin Tahirler ayrıca bu noktada bizlere deste olan ilgili ihracatçı birliklerine ve Türkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanlığına ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederiz dedi.