Körfezi eski günlerine kavuşturarak dev bir akvaryum haline getirecek olan dip çamuru temizleme projesi start alıyor. 2 Mayıs Salı günü Bakan Kurum’un katılımıyla ilk çamur çekimi yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için önemli projeleri bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dip çamurunun temizlenmesi için düğmeye bastı.

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi İhalesinde sürecin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat arasında sözleşme imzalanmıştı.

BAKAN KURUM KATILACAK

2 Mayıs Salı günü saat 10.00’da projenin startı verilecek ve ilk çamur çekimi yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da iştirak edeceği programa binlerce vatandaşın da katılması bekleniyor.

İki etaplı projenin 720 Hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucunda 3,5 milyon metreküp yaklaşık 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi eski günlerine kavuşacak ve adeta dev bir akvaryum görünümü kazanacak.

MÜSİLAJI TETİKLEYEN ÇAMUR TEMİZLENECEK

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesine hazırlık yaptı.

PROJE 5 YILDA TAMAMLANACAK

Proje kapsamında çamur gemiler ile dipten borularla çıkarılacak ve İzmit Atletizm Pisti’nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. Dip Çamuru Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertarafı projesinin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.