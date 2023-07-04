Yapay zeka şirketlerinin manipülasyonlarına karşı olumlu bir adım atıldığını savunan Bilişim Avukatı Görkem Gökçe, “Elon Musk’ın yapay zekâ platformlarının veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için Twitter’da sınırlamalar getirmesini, platformun güvenliği ve kullanıcı deneyimini koruma amacına hizmet etmesi açısından olumlu olarak değerlendiriyorum” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz hafta sonu Twitter’a önce tweet görüntüleme sınırı getiren, ardından gelen tepkiler üzerine limitlerde değişikliğe giden Elon Musk’ın hamleleri tartışılmaya devam ediyor.

Twitter’a getirdiği sınırlamalar başta teknoloji ekosistemi olmak üzere genel olarak tüm kesimler tarafından eleştirilse de Musk bu değişikliği ‘Birkaç yüz kuruluş (belki de daha fazlası) Twitter'da son derece agresif bir şekilde veri kazıyor ve hatta gerçek kullanıcı deneyimini etkiliyor’ sözleriyle savunmuştu.

“BU TÜR SINIRLAMALAR GEREKLİDİR”

Kötü niyetli faaliyetleri önlemek açısından bu tür sınırlamaların gerekli olduğunu savunan Av. Görkem Gökçe, "Elon Musk’ın, yapay zekâ platformlarının veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için Twitter’da sınırlamalar getirmesini, platformun güvenliği ve kullanıcı deneyimini koruma amacına hizmet etmesi açısından olumlu olarak değerlendiriyorum. Bu tür sınırlamalar, veri çekimine yönelik kötü niyetli faaliyetleri sınırlamak ve Twitter'ın sağlıklı bir iletişim ortamı olmasını sağlamak için gereklidir. Hukuki açıdan, Twitter platformunun, kullanıcılarının gizlilik haklarını ve fikri mülkiyet haklarını koruma sorumluluğu vardır. Bu çerçevede, veri çekimiyle ilgili olarak kullanıcıların rızası ve platformun kullanım şartlarına uyum sağlanması gereklidir. Twitter'ın bu sınırlamaları belirlerken, kullanıcı gizliliği, fikri mülkiyet hakları ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uyumu gözetmesi önemlidir" diey konuştu.

Sınırlamaların uygulama aşamasında adil bir şekilde yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Gökçe, söz konusu sınırlamaların, yasalara uygun, adaletli ve etik bir şekilde uygulanması ise işin en kritik tarafı olduğunu söyledi.