Bursa’nın her gün başka ilçesinde Ramazan Buluşması programları düzenleyen CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, İnegöl’de Sani Konukoğlu ve Yunus Emre Camilerinde vatandaşlarla buluştu.

İnegöl’de düzenlenen programda Mustafa Bozbey’e CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, yönetim kurulu üyeleri, milletvekili aday adayı Erkan Dönmez ile parti üyeleri eşlik etti. Sani Konukoğlu ve Yunus Emre Camiinde cemaate tatlı ikramında bulunan Bozbey, İnegöllülerle bir süre sohbet etti.

Programla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Bursa Milletvekili Aday adayı Erkan Dönmez, “Bursa’nın her gün başka ilçesinde Ramazan Buluşması Programları düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Mustafa Bozbey, bugün İnegöl’de Sani Konukoğlu ve Yunus Emre Camilerimizde tatlı ikramında bulundu. Bizde İlçe Başkanımız Bengül Kavlan, Yönetim kurulu üyelerimiz ve milletvekili aday adayı arkadaşlarımızla kendisine eşlik ettik. Allah ikramlarını kabul etsin diyor başarılar diliyorum” dedi.