Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların Ramazan Bayramını tebrik etti. Başkan Bozbey sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı. X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli hemşehrilerim, Dayanışma içerisinde geçirdiğimiz Ramazan Ayı’nı bitirip, bayrama hep birlikte kavuştuk.

Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya bolluk, bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.

Bayramımız Mübarek Olsun."