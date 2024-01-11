Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteci Gürkan Hacır, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Hukukçu Bışar Özbey ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. Canlı yayına bağlanan CHP'nin Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, bağlandığı yayında özel açıklamalarda bulunarak Kübra Par'ın ve konukların sorularını cevapladı.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK"

Bozbey, “5 yıla yakın süredir sahadayım. Evet bir önceki seçimi kaybettik. Kağıt üzerinde kaybettik, onu da biliyoruz. Hatalarımızdan ders aldık. Hatalarımızı tekrar gözden geçirdik ve bu sürece başlarken o hataları tekrardan yapmamak adına yola koyulduk.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3-3 buçuk sene önce Bursa’ya geldiğinde Mustafa Bozbey’in CHP adına aday olacağını söyledi. Sonrasında kurultay yaşadık. Kurultayın sonucunda yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’le bir araya geldik. Sayın başkan “Seninle Bursa’yı kazanacağız” dedi ve sahaya devam ettik." dedi.

"YARIŞI GÖĞÜSLEYECEK ADAY MUSTAFA BOZBEY OLACAK"

Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu süreçte 17 ilçemizde gezerken Bursalılarla birlikte olduğumuzda, “Lütfen aday olun, Bursa bir 5 yıl daha kaybetmemeli.” Diye birçok insandan telkin aldım. Onların da yüreklendirmesi beni son derece mutlu etti. Görünen o ki güzel bir yarış olacak ama yarışı göğüsleyecek olan Mustafa Bozbey olacak.”

"BENİM ANLAYIŞIMDA 'ÖTEKİ' DİYE BİR KAVRAM YOKTUR"

Aday Bozbey, Gürkan Hacır’ın “Bursa, sağ merkez çoğunlukta olan bir yer. İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin aday çıkarması elinizi zorlaştırmayacak mı? Sorusuna, “Başlangıç noktasında şuanda hepimiz eşitiz” dedi. Bozbey, “20 senede yaptıklarımızı Bursalılar takip ediyor. 20 yılda Nilüfer’i sadece Türkiye değil dünyada da tanınan bir yer yaptık. İnsanlar bunu görüyorlar. 4 dönem görev yaptığım Nilüfer’de kimseyi ötekileştirmeden hizmet etme olanağına kavuştum. Benim anlayışımda ‘öteki’ diye bir kavram yoktur. Bursalıların tamamından oy istiyorum” diye ekledi.