Asgari ücret, emekli ve memur maaşı zamları için artık nefesler tutuldu.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca kişi 2024 maaş zam oranlarını merak ederken, Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Destici'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Destici, milyonların merak ettiği "2024 asgari ücret ne kadar olacak? Emekli zamlı maaşları kaç TL'ye çıkacak?" sorularına yanıt olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni asgari ücret ve emekli maaşları için son aldığı duyumu paylaşan BBP lideri Destici, asgari ücrette 'sürpriz' yapılabileceğini belirterek rakam verdi. Emekli maaşları içinse 'Yüzde yüz zam' çıkışı dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA DUYUMUM..." DİYEREK RAKAM VERDİ

TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan BBP lideri Destici, asgari ücret için konuşulan rakamı açıklayarak şu şekilde konuştu:

"Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bana göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'SÜRPRİZ' İDDİASI

Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir.

"17 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLABİLİR"

TCMB'nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40. Yurtdışında da yüzde 50-53. Diyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak. Sürpriz beklentim tek zam yapılacaksa 2024 enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla asgari ücrete 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da komisyondan çıkabilir."

EMEKLİLERE KADEMLİ ZAM OLUR MU?

Destici, emekli maaş zammıyla ilgili de açıklamalarda bulundu ve kök ücret sorununa dikkat çekti. Emeklilere kademeli zam yapılması gerektiğini belirten Destici şu şekilde konuştu:

"Kök maaşa zam yapılınca düşük alan 7500 TL'de kaldı. Mecliste olsaydım kesinlikle 7500 TL'nin altında maaş alan emeklinin kalmasına asla müsaade etmezdim. Güya yüzde 25 zam yapıldı. Emeklilere kademeli zam yapılması lazım. Emeklilerimizle ilgili sadece enflasyon farkı değil, enflasyonun üzerinde ciddi bir iyileştirme yapılmalı.

"YÜZDE 100 ORANINDA ZAM YAPILMASI LAZIM"

7500 TL alan emeklilere mümkünse yüzde 100 zam yapılması lazım. Kademeli olarak diğer emeklilere de yapılması lazım. Vatandaşlar gelip, 'Emekli olduğumda asgari ücretin 3 katı maaş alıyordum, şimdi 1.5 katına düştü' diyor. Kademeli olarak yapılması lazım. Eğer ocak ayında beklendiği gibi bir artış olmazsa seçimlere de yansıyacaktır."

"SEYYANEN ZAM BU KEZ EMEKLİYE"

Memur maaşına yapılan 8 bin TL'lik seyyanen zammı hatırlatan Destici "Emekliye artı bir refah payı verilecek. Memurlara bu sene seyyanen fark yok. Bu defa emekliye verilecek. Düşük maaş alan 7.500-10.000 TL arasında maaş alan emeklilerin biraz daha fazla gözetileceği duyumlarımız var" diye konuştu.