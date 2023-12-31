Durmuş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İnegöllü hemşehrilerim,

Bir takvim yılını daha geride bırakırken yeni yılınızın hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının gururunu yaşadığımız 2023 senesi her alanda elde ettiğimiz kazanımlar ve Türkiye yüzyılı hedeflerimizle bizler için anlamlı olduğu kadar maalesef ki büyük bir felaket olan ve hepimizde derin yaralar açan 6 şubat deprem felaketinin acıları ve kayıplarıyla da her daim hüzünlü yanı ile hatırlanacaktır.

Deprem felaketi sonrasında dünyadaki emsalsiz bir dayanışma örneğini sergileyen aziz milletimizin feraseti ve kardeşliği de 2023 yılı dendiğinde hafızalarda yer alacak olan birlik ve beraberlik örneği olarak hatırlanacaktır.

Yaşanan felaketin ardından devletimiz gücünü göstermiş ve Cumhurbaşkanımız tarafından söz verildiği gibi, şehirlerimizin ve yeni konutların inşası başlanmış mağdur olan varandaşlarımız yalnız bırakılmamıştır. Yıkıma uğrayan şehirlerimizin yeniden inşa süreci hızla devam ederken vatandaşlarımıza yeni konutlarının teslim sürecide başlamıştır. Umuyorum ki en kısa zamanda deprem bölgemiz yeniden ayağa kalkacak ve eski günlerine yeniden geri dönecektir.

Tüm manevi kayıpların yanında dünyada sayılı ekonomilerin altından kalkabileceği bir maddi yıkıma rağmen, Türkiye Cumhuriyeti, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yatırımlara ve büyümeye devam etmektedir.

Geride bıraktığımız 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri bizlere göstermiştir ki ; Aziz Türk Milleti' nin Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımıza güveni tam ve mutlaktır. Popülist söylem ve politikalar ile ülkeyi yönetebileceklerini sananlara milletimiz sandıkta gereken cevabı vermiştir.

Özellikle savunma sanayi alanında yapılan yatırımlar sonucunda birbiri ardına ülkemize kazandırılan yüksek teknoloji ürünleri her anlamda bağımsız bir Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılımız'a yakışan adımlardır.

Uluslararası alanda Karabağın özgürlüğüne kavuşmasından duyduğumuz mutluluk maalesef Katil devlet İsrail'in,Gazze'de yaptığı soykırımla yerini üzüntüye bırakmıştır. Gönül coğrafyamız dediğimiz ve ecdadımızdan bizlere emanet bırakılan tüm topraklarda gerçek adaletin ve barışın tahsisi için her alanda güçlü bir Türkiye şarttır bilinciyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Yeni yılda şehrimiz adına bizleri son derece heyecanlandıran ve İnegöl'e değer katacak olan yatırımların yılı olacağını da bir kez daha vurgulamak isterim. Tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarımız, Yeni şehir stadımız başta olmak üzere birçok hizmeti varandaşlarımızla buluşturacağımıza inancımız tamdır. 2024 yılı'nın ülkemize hayırlar getirmesini birkez daha temenni ederken tüm hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik eder, Rabbim'den sağlık ve afiyet dilerim."