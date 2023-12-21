TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, FIFA’nın Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde organize ettiği Futbol Zirvesi’ne katıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2023-2027 yılları arasındaki global futbolun plan ve projelerini tartışmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde futbol zirvesi düzenliyor. Zirveye 6 konfederasyondan 211 FIFA üyesi davet edildi.

Organizasyona katılan Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, Futbol Zirvesi’nin ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Manchester City ile Fluminense arasında yarın oynanacak final karşılaşmasını takip edecek.