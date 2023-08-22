AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 Şehir Buluşmaları programı kapsamında Edirne'de AK Parti teşkilatı bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Edirne İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, İl Başkanı Belgin İba ile görüşerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

2023 Şehir Buluşmaları kapsamında geldiği Edirne'de Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, teşkilat mensuplarıyla yaptığı toplantıda 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirtti.

Edirne'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şen, “Benim için bir bahtiyarlık. Zira her Türk evladının öyle olsa gerektir. Burası çok ayrı bir noktadır. Çok ayrı bir yerdir. Edirne bambaşkadır. Edirne o bambaşkalığına layık bir şekilde yönetilmemektedir. Bunun da sırası gelmiştir diye düşünüyorum. TÜM MKYK ve MYK üyelerimiz hepimiz şu an Türkiye'nin bir yerlerindeyiz. Bugün de ben burada sizin hizmetinizdeyim, Edirne'deyim. Dedelerimin payitahtındayım. Bu çok büyük bir mutluluk" dedi.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yapılan ilk toplantıda yerel seçim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin ertesi günü planlamayı yaptığını anlattı.

Söğütlük Kent Ormanı’nda yapılması planlanan ardından açılan mahkemece durdurulan Millet Bahçesi projesine ilişkin konulan Şen, “Millet bahçesi. Bir iki tane prosedür eksikliği varmış. Niye durdurtuyorsun ki. İhtar ver de ki şunlara bak şurada bunlar tespit ettik. Haklı sebepler de olabilir bunlar. Tamamlanır Millet bahçesini yani milletin nefesini niye durduruyorsun ki. Onlar tamamlansın, iş yoluna devam etsin. Böyle şey olur mu arkadaşlar. Böyle şey olmaz. Burada belediyenin yapması gereken bir sürü iş il başkanlığımız tarafından yapılıyor. Böyle belediyecilik olmaz arkadaşlar. Böyle belediyecilik olmaz. Dolayısıyla artık milletimiz inşallah buna bir son verecek. Bu şehir yeniden eski muhteşem ürünlerine dönecek. Bayındır bir hale gelecek. Yahu Edirne’nin zaten çiçek gibi bir Selimiye Camisi var. Bu şehrin her şeyinin, bu şahesere uygun olması gerekiyor.” diye konuştu.

Toplantıda konuşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise kente yapılan yatırımları anlattı.

Edirne’nin Osmanlı’ya başkentlik yapmış tarihi bir şehir olduğunu vurgulayan İba, kentin bir açık hava müzesi olduğunu belirtti.

Kentin potansiyelleri arasında ilk olarak tarımın geldiğini ifade eden İba, sağlık yatırımlarının da hızla devam ettiğini aktararak, Uzunköprü'de 200 yataklı Devlet Hastanesi yapımının hızla devam ettiğine değindi. AK Parti olarak gençlerin sesine her zaman kulak verdiklerini söyleyen İba, 40’tan fazla semt sahasını gençlerin kullanımına sunduklarını da sözlerine ekledi.