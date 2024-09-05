Bursaspor Kulübü, 7 Eylül Cumartesi günü Düzcespor’la oynanacak sezonun ilk maçının deplasman sponsorluğunu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın üstlendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bulunan Varank’ın 3 milletvekili maaşını da kulübe bağışladığı hatırlatılarak teşekkür mesajında bulunuldu. Yapılan paylaşımda, “İlk deplasmanımız olan Düzcespor maçının sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur. İlk günden itibaren verdikleri desteklerle kulübümüzü yalnız bırakmayan, daha önce de 3 maaşını kulübümüze bağışlayan Bakanımıza, teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.