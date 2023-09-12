Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulunda düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Kemal Uzun, öğretmen kökenli Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a okullara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sözlerine “Gözbebeğimiz sevgili öğretmencileriz! Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun” diyerek başladı.

“İKİNCİ YÜZYILIN YÖNETİCİLERİSİNİZ”

Başkan Yalçın, konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılına atıfta bulunarak “100. yıla tanıklık etmenin çok önemli olduğunu, bir şeref olduğunu biliyoruz. Gençlerimiz de ikinci yüzyılın yöneticileri olarak hazır olmak durumundalar. Bunu sağlayacak öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum. Devletin imkanlarını okullarımıza sunuyoruz. Bizim çocuklarımız çok zeki ve başarılı. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti nice yüzyıllara kavuşsun istiyoruz.” dedi.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise, Başkan Yalçın’a milli eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

“TÜM OKULLARIMIZDA BAŞKANIMIZIN KATKISI VAR”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Sayın Belediye Başkanımıza bu okulda olduğu gibi diğer tüm okullarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, sınıfları dolaşarak öğrencilere çeşitli yayınlardan ve ders aletlerinden oluşan hediyeler verdi.

VALİ ÇİÇEK, MEVLANA İLKOKULU’NDA

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesindeki Mevlana İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Vali Çiçek, yeni eğitim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.