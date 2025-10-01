Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

2025/586 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/586 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Yalıntaş Mahallesi, 247 Ada,13 parsel numarada, 220,57 m² alanlı, ''Arsa'' vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı.

Adresi : Yalıntaş Mahallesi,27 Sokak No:13Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 220,57 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Parselin;Yalıntaş Mahallesi , 1/1.000 Ölçekli Revizyon İmar Planında ,Serbest Nizam,2 Kat, Konut Alanında yer aldığı belirtilmiştir

Kıymeti : 1.213.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.