Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde yüzde 20 oy kaybeden Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi, AK Parti Genel Merkezi’nin dikkatinden kaçmazken, düşüşün nedeninin Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar olduğu konuşuluyor.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde Bursa genelinde oy oranı yükselirken, Mustafakemalpaşa ilçesinde ciddi oy kaybı AK Parti Genel Merkez tarafından sorgulanmaya başlandı.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafakemalpaşa’da yüzde 53.7 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı ilçede oy oranını yüzde 51.2 oy aldı.

2018 Milletvekili Genel Seçimleri’nde ise Mustafakemalpaşa’da yüzde 46.1 oranıyla 31 bin 676 oy alan AK Parti, 2023 Milletvekili Genel Seçimleri’nde yüzde 31.5 oranla 22 bin 984 oy aldı.

Oyların düşme nedeninin Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar olduğu ileri sürülürken, AK Parti Genel Merkezi’nin de oyların düştüğü il ve ilçelerle ilgili önemli bir çalışma yapacağı belirtiliyor.