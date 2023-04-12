Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yerel belediye, çalışanlarına yüzde 40 zam ve sosyal desteklerinde ciddi iyileştirme yaparak çifte bayram yaşattı.BURSA (İGFA) -Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Hak İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak, imzalar atıldı.

2023 yılını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi işçilerin toplu sözleşme ile ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı.

İmzalanan sözleşmeye göre ilk 6 aylık enflasyon oranında maaş artışı yapılırken, Temizlik işçilerine uygulanan koku primi de 750 TL'ye yükseldi. Çifte bayram sevinci yaşatan toplu sözleşmede sonucunda ayrıca Ramazan Bayramında bin 500, Kurban Bayramında ise 2 bin 500 TL ikramiye verilecek.

“İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE EN İYİSİNİ YAPTIK”

İşçiler ve temsilcilerine sergiledikleri ortak anlayış için teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Bir yanda yatırımlarımız devam ederken diğer yandan belediye bütçemizin el verdiği oranda çalışanlarımıza destek olmaya çalıştık. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır. Çalışanlarımızla bir aileyiz ve onların alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. Toplu iş sözleşmesi başta çalışanlarımız olmak üzere hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da çalışanların daha adil bir ücret düzenlemesi ve sosyal haklara sahip olmaları için çaba harcadıklarını ifade ederek, alın teri ve emeğin yüce bir değer olduğunu gözler önüne seren Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkür etti.